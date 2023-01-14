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  4. Dünya, Manchester United - Manchester City maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Bruno Fernandes'in golünde ofsayt var mı, yok mu? City cephesi adeta çılgına döndü...

Dünya, Manchester United - Manchester City maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Bruno Fernandes'in golünde ofsayt var mı, yok mu? City cephesi adeta çılgına döndü...

14.01.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında oynanan derbide Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçın 78. dakikasında yaşanan pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ev sahibi United'ın attığı ilk goldeki ofsayt tartışmaları büyük yankı uyandırdı. Hakem Stuart Attwell'ın VAR'a başvurduğu pozisyonda gol kararı çıktı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 20. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United, Manchester City'i konuk etti. Old Trafford'da oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen müsabakada yaşanan tartışmalı pozisyonlar tüm dünyanın gündemine oturdu.

DERBİYE DAMGA VURAN AN

Karşılaşmanın 78. dakikasında gelişen Manchester United atağında Casemiro, orta alanda topla buluştu.

Brezilyalı futbolcunun savunma arkasına sarkan Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'in olduğu bölgeye attığı pas sonucu topla Bruno Fernandes buluştu.

Portekizli yıldız, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Ofsayt pozisyonunda olan Rashford'un topa hareketlenmesi sonrasında kalkan ofsayt bayrağı sonrasında Bruno Fernandes, takım arkadaşının meşin yuvarlağa temas etmediğini dile getirerek yoğun itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Stuart Attwell, iki futbolcunun hareketlendiği pozisyon için VAR'ı dinledi ve gelen karar sonrasında ofsaytı geçersiz kılarak golü verdi ve skor 1-1'e geldi.

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Manchester United Bruno Fernandes manchester city premier lig maçı maçın

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