Dünya, Manchester United - Manchester City maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Bruno Fernandes'in golünde ofsayt var mı, yok mu? City cephesi adeta çılgına döndü...

İngiltere Premier Lig'in 20. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United, Manchester City'i konuk etti. Old Trafford'da oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen müsabakada yaşanan tartışmalı pozisyonlar tüm dünyanın gündemine oturdu.
Karşılaşmanın 78. dakikasında gelişen Manchester United atağında Casemiro, orta alanda topla buluştu.
Brezilyalı futbolcunun savunma arkasına sarkan Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'in olduğu bölgeye attığı pas sonucu topla Bruno Fernandes buluştu.
Portekizli yıldız, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Ofsayt pozisyonunda olan Rashford'un topa hareketlenmesi sonrasında kalkan ofsayt bayrağı sonrasında Bruno Fernandes, takım arkadaşının meşin yuvarlağa temas etmediğini dile getirerek yoğun itirazlarda bulundu.
Maçın hakemi Stuart Attwell, iki futbolcunun hareketlendiği pozisyon için VAR'ı dinledi ve gelen karar sonrasında ofsaytı geçersiz kılarak golü verdi ve skor 1-1'e geldi.