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Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

02.09.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen seremonide yaptığı konuşmada, şampiyonanın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4. kez yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kurumsal paydaşlara çok teşekkür ediyorum. 10 ayrı yabancı dilde canlı yayınlar yapılıyor." diye konuştu.

Organizasyonun önemine vurgu yapan Vali Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'ın tanıtımı anlamında, gastronominin, mermerin, haşhaşın, sporun başkenti Afyonkarahisar'ın Motokros Şampiyonası anlamında da bu kadar iyi bilinmesi ve bütün dünyada canlı yayınlarla insanların evlerine konuk olmamız da şehrin tanıtılmasında çok önemli bir paya sahip." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar ise geçen yıl 150 binden fazla ziyaretçiyi misafir ettikleri organizasyonu daha da büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Sportif organizasyonun 220 binin üzerinde ziyaretçi potansiyeli olduğuna dikkati çeken Uçar, "Organizasyonu onurlandırması ve himayesine alması vesilesiyle ülkedeki bütün güzelliklerin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de sporculara başarı dileyerek, yarışların kazasız belasız geçmesini temenni etti.

Seremoniye, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Jorge Viegas, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Emniyet Müdürü Ali Temiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri, Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'ın gösterisini izledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

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