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Dünya onu konuşuyor! Galatasaray bin pişman... Mustafa Muhammed gündem oldu

24.09.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı ve sonrasında Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Nantes'e kiralık olarak gönderilen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı yönetimi adeta pişman etti. Ligue 1 ekibiyle çıktığı 11 maçta 5 gole direkt katkıda bulunan Muhammed, milli takım formasıyla da parlamaya devam ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Mısır'ın Nijer ile oynadığı hazırlık maçındaki performansıyla adeta parmak ısırttı.

Hazırlık karışılaşmasında Nijer ile karşılaşan ve rakibini 3-0 mağlup eden Mısır'da goller, 43 ve 67. dakikada Muhammed Salah ile, 55. dakikada Mustafa Muhammed'in ayağından geldi.

PİŞMAN ETTİ!

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Nantes formasıyla çıktığı 11 mücadelede 3 gol 2 asist ile 5 gole direkt katkıda bulunan Muhammed, milli takım performansıyla da parlarken, bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'ı adeta pişman etti. Mustafa Muhammed 74 dakikada sahada kaldı.

TANIDIK İSİMLER

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Öte yandan Mısır Milli Takımı'nda Trabzonsporlu Trezeguet ve Alanyaspor forması giyen Ahmed Hassan, 74. dakikada oyuna girdi. Mısır Milli Takımı, 27 Eylül'de Liberya'yı sahasında konuk edecek.

MUSTAFA MUHAMMED FOTOĞRAFLARI

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