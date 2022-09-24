Dünya onu konuşuyor! Galatasaray bin pişman... Mustafa Muhammed gündem oldu

Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Mısır'ın Nijer ile oynadığı hazırlık maçındaki performansıyla adeta parmak ısırttı.

Hazırlık karışılaşmasında Nijer ile karşılaşan ve rakibini 3-0 mağlup eden Mısır'da goller, 43 ve 67. dakikada Muhammed Salah ile, 55. dakikada Mustafa Muhammed'in ayağından geldi.

PİŞMAN ETTİ!

Nantes formasıyla çıktığı 11 mücadelede 3 gol 2 asist ile 5 gole direkt katkıda bulunan Muhammed, milli takım performansıyla da parlarken, bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'ı adeta pişman etti. Mustafa Muhammed 74 dakikada sahada kaldı.

TANIDIK İSİMLER

Öte yandan Mısır Milli Takımı'nda Trabzonsporlu Trezeguet ve Alanyaspor forması giyen Ahmed Hassan, 74. dakikada oyuna girdi. Mısır Milli Takımı, 27 Eylül'de Liberya'yı sahasında konuk edecek.