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Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

19.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Seçil Er, memleketi Çankırı'da coşkuyla karşılandı.

Merkeze bağlı Yukarı Pelitözü köyü girişinde Seçil Er'i, Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, sporcular ve Er'in yakınları ile köylüler çiçeklerle karşıladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ak, Seçil Er'e altın takarak başarılı sporcuyu tebrik etti.

Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Yaşadığı duygunun tarifinin olmadığını belirten Er, "Şampiyonaya hazırlanırken haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Bazı günler çift, bazı günler tek, tekniksel antrenman, teknik taktik ve kondisyon antrenmanlarımız şeklinde devam ediyoruz. Benim motivasyonum hocam aslında Levent Aktaş'tır. Çünkü ne zaman umutsuzluğa kapılsam her zaman bana destek olmuştur. Bunun yanında benim de hırsım, kazanma azmim, hepsi birleşince başarı da gelmiş oluyor bir şekilde." diye konuştu

Milli para tekvandocu Er, hedefinin Paris Olimpiyatlarında altın madalya alıp Türkiye'yi gururlandırmak olduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da sporcunun başarısının hem Türkiye'yi hem Çankırı'yı gururlandırdığını dile getirdi.

Spora sahip çıkıldığı sürece benzeri başarıların geleceğine dikkati çeken Ak, "Sporcumuzu tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah olimpiyatlarda da sizler hem Türkiye'mizi hem de ilimizi temsil edersiniz. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu para tekvandocu Seçil Er memleketinde coşkuyla karşılandı

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