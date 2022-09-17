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Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

17.09.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde Dünya Temizlik Günü kapsamında sahilde ve denizde temizlik gerçekleştirildi.

DenizTemiz Derneğinin (TURMEPA) öncülüğündeki etkinlikte Samsunspor futbol ve basketbol takımı oyuncuları ile vatandaşlar sahilde, itfaiye ve AFAD dalgıçları da denizde temizlik yaptı.

Dalgıçlar, denizden otomobil lastikleri, şişe, plastik kutuları, naylon poşet ve metal parçaları çıkardı.

Derneğin Samsun Şube Başkanı Orhan Atalay, etkinliği farkındalık oluşturmak adına düzenlediklerini söyledi.

Denizlere atılan lastik ve plastiğin binlerce yıl yok olmadığını vurgulayan Atalay, "Lastik, plastik ve metal parçaları deniz canlılarının yaşam alanlarını kirletmektedir. Bu canların hayatta kalması, denizin kirletilmemesine bağlı. Doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması için farkındalık oluşturmayı amaçladık. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şubesi Başkan Yardımcısı Arzu Uslu ise Samsun'un Türkiye'deki en uzun sahile sahip şehirlerden biri olduğuna işaret ederek "Bu kentte yaşayan tüm bireyler için hem denizin hem de sahilin temizliği çok önemli. Samsunspor olarak böyle bir projenin içinde olmaktan çok mutluyuz. Gençlerde ve vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnşallah insanlarımız bu farkındalığı ciddiye alır ve deniz kirletmemeye çalışır." ifadesini kullandı.

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Samsun'da deniz ve sahilde temizlik yapıldı

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