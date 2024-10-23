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  4. Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham after parti tarzıyla olay oldu! Elbisenin yanlarında dikiş dâhi yoktu...

Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham after parti tarzıyla olay oldu! Elbisenin yanlarında dikiş dâhi yoktu...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 15:16
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Şimdilerde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Ashley Graham geçtiğimiz sene dünyanın en seksi kadını seçilmişti. Her paylaşımı ve her adımı olay olan kıvrımlı model bu defa after parti tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin vücudunu saran siyah elbisesinin yanlarında dikiş dâhi yoktu...

Maxim dergisi tarafından düzenlenen anket sonucu dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham son dönemde podyumların en çok aranan modellerinden biri.

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TARZI YİNE OLAY OLDU

Her giydiği, her açıklaması ve her paylaşımı olay olan kıvrımlı model son olarak altı yıl sonra geri dönen Victoria’s Secret defilesinde boy göstermişti.
Ashley Graham şimdi de after parti notu ile paylaştığı pozlarıyla gündem oldu. Ünlü modelin siyah vücudunu saran elbisesi dikkat çekti.

TARZI OLAY OLDU

TARZI OLAY OLDU
Elbisenin yanlarında dikiş dâhi olmayan Ashley Graham kombinini leopar desenli iç çamaşırı ile tamamladı.
Kıvrımlı modelin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni yağdı.
Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyeler veriyor.
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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