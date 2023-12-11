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  4. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Büyük beden model Ashley Graham göğüslerini kapatmaya çalıştı

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Büyük beden model Ashley Graham göğüslerini kapatmaya çalıştı

11.12.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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Büyük beden modelliği yapan ve daha önceden dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham olay pozlara imza attı. Tül tarzında bir üst giyip göğüslerini elleriyle kapatmaya çalıştığı anları paylaşan model sosyal medyayı salladı.

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham pozlarıyla adından söz ettiriyor. Büyük beden modeli olarak tanınan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almış olmasına rağmen podyumlardan uzak kalmadı.


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KIVRIMLARIYLA TANINIYOR

Üç çocuk annesi olan Amerikalı model, şu sıralar oldukça aranan bir isim.

"12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını daha önce açıklayan model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyelerde bulunuyor.

Kıvrımlarıyla tanınan Graham son olarak tül giydi ve kamera karşısına geçti. Ashley Graham tülün içine hiçbir şey giymedi ve büyük göğüslerini elleriyle kapatmaya çalıştı.

O anlar sosyal medyayı salladı ve modele "Madem giydin kapatma" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Model
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