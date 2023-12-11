Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Büyük beden model Ashley Graham göğüslerini kapatmaya çalıştı

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham pozlarıyla adından söz ettiriyor. Büyük beden modeli olarak tanınan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almış olmasına rağmen podyumlardan uzak kalmadı.
Üç çocuk annesi olan Amerikalı model, şu sıralar oldukça aranan bir isim.
"12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını daha önce açıklayan model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyelerde bulunuyor.
Kıvrımlarıyla tanınan Graham son olarak tül giydi ve kamera karşısına geçti. Ashley Graham tülün içine hiçbir şey giymedi ve büyük göğüslerini elleriyle kapatmaya çalıştı.
O anlar sosyal medyayı salladı ve modele "Madem giydin kapatma" yorumları geldi.