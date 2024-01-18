Dursun Özbek'in Murat Kurum'a desteği olay oldu! O sözlere canlı yayında sert tepki: "Galatasaray Başkanı'ndan utandım"

DURSUN ÖZBEK'E TEPKİ: "BEN UTANDIIM"

"Valla Galatasaray Başkanı'ndan utandım. Ben adım gibi eminim Galatasaray taraftarları da bu açıklamadan rahatsız olmuştur. Sayın Murat Kurum, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da ziyaret etti. Başkanlarla görüştü. Ama hiçbir başkan böyle bir açıklama yapmadı."