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Dursun Özbek'in Murat Kurum'a desteği olay oldu! O sözlere canlı yayında sert tepki: "Galatasaray Başkanı'ndan utandım"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.01.2024 07:17 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in; AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu. Kurum'dan övgüyle bahseden Özbek "Murat Kurum İstanbul için bir şans" ifadelerini kullandı. Özbek'in bu sözleri Galatasaray camiasında tartışma yaratırken; bazı isimler 'Spor kulübü başkanı tarafsız olmalı' yorumunda bulundu. Gazeteci Deniz Zeyrek ise 'Ben utandım' diyerek Özbek'e tepkisini dile getirdi.

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerini ziyaret etti, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum'un Galatasaray ziyaretine ise Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları damga vurdu. Galatasaray Başkanı Özbek, İBB başkan adayı Kurum'la ilgili olarak "İstanbul için şans" ifadelerini kullandı. Özbek'in kameralar önündeki bu açıklaması tartışma yarattı.

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DURSUN ÖZBEK: "MURAT KURUM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS"

DURSUN ÖZBEK: "MURAT KURUM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'a Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten destek geldi. Gündem olan ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özbek, Kurum'dan övgüyle bahsetti. Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu söyleyen Özbek, "Bakış açısını çok iyi biliyorum. Faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Galatasaray'ın bu açıklamaları sosyal medyada bir anda gündem oldu. Özbek'e bir kesim 'kişisel görüşüdür' diyerek destek verirken; bir diğer kesim ise Galatasaray Başkanı'nın tarafsız olması gerektiğini en azından tarafını açıklamaması gerektiğini savundu.


Özbek'in söz konusu açıklamalarına en sert tepki gösterenlerden biri isegazeteci Deniz Zeyrek oldu.

Sözcü TV'deki canlı yayında Özbek'i eleştiren Zeyrek şu ifadeleri kullandı;

DURSUN ÖZBEK'E TEPKİ: "BEN UTANDIIM"

DURSUN ÖZBEK'E TEPKİ: "BEN UTANDIIM"

"Valla Galatasaray Başkanı'ndan utandım. Ben adım gibi eminim Galatasaray taraftarları da bu açıklamadan rahatsız olmuştur. Sayın Murat Kurum, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da ziyaret etti. Başkanlarla görüştü. Ama hiçbir başkan böyle bir açıklama yapmadı."

"Resmen Galatasaray Başkanı, kendi kişisel siyasi görüşünü Galatasaray camiasının görüşüymüş gibi orada açıkladı. İstanbul'un kurtuluşunu bütün Galatasaray camiası Murat Kurum'da mı görüyor?"

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Dursun Özbek Murat Kurum galatasaray aday ak galatasaray başkan
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