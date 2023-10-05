Dursun Özbek'ten, Fenerbahçe Başkanı Koç'a: Hangisi doğru Ali Bey?

"TEHLİKELİ BOYUTA GETİRİLİYOR!"

"Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Sürekli baskı altına almaya çalışan bir başkan! Hem sistemi, hem de TFF'yi. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan! Aynı zamanda kendisi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı! Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak."