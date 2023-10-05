Dursun Özbek'ten, Fenerbahçe Başkanı Koç'a: Hangisi doğru Ali Bey?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayında katıldığı bir programda yaptığı açıklamalara dair değerlendirmelerde bulunurken, çarpıcı ifadeler kullandı.
"Rakibimizin başkanının açıklamaları... Enteresan bir TV programı. Divan Başkanı moderatör, sayın başkan da cevaplayan kişi..."
"Sayın başkan daha önce tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program bana Hacivat ile Karagöz'ü hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış, hazırlanmıştır. Karagöz ile Hacivat böyle bir şeydi."
"Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Sürekli baskı altına almaya çalışan bir başkan! Hem sistemi, hem de TFF'yi. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan! Aynı zamanda kendisi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı! Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak."
"Ali Koç'un sözleri TFF ile alakalı. Bu soruları, TFF'ye de sormanız lazım. Ali Koç ile sürekli Kulüpler Birliği'nde görüşüyoruz. Orada kullandığı ifadelerle, dünkü yayındaki ifadeleri arasında çelişki var! Hangisi doğru? Kulüpler Birliği Başkanı olarak kucaklayıcı olmalı."
"Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisini devam ettiğini söylemeniz, yaptığınız görev ile bağdaşmıyor."