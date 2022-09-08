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Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

08.09.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çöp sahasında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Beyköy Beldesi'nde bulunan 1. OSB çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile söndürüldü.

Jandarma ekipleri, güvenlik önemleri alınan alanda yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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