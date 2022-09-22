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Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

22.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik, yaban hayatı popülasyonunun artırılması amacıyla doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üretim çiftliklerinde yetiştirilen 1000 kınalı keklik, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Düzce'nin Yığılca ilçesine getirildi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Yedigöller yaban hayatı geliştirme sahasının Yığılca ilçesi Yaylatepe köyünde yaban hayatı popülasyonunun artırılması amacıyla doğaya keklik saldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin bölgede yaban hayatının gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Düzce'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

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