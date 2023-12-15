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Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı

15.12.2023 23:30 | Son Güncelleme:
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Düzce'de, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın panik yaratırken, duman tüm binaya yayılınca mahsur kalan ve balkonlara çıkan 3'ü çocuk 13 kişi ile 3 evcil hayvan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında D-655 karayolu Beyciler Mahallesi mevkisinde bunulan 4 katlı binada meydana geldi. Bitişik olarak yapılan ve 50 dairenin bulunduğu binada Şebnem K.’ya ait dairede yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın daireyi, duman da tüm binayı ve çevreyi sardı. Paniğe kapılanlar balkonlara çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçlarla kurtarırken, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği sırada bina sakinlerinden Fazilet Bartın, gelininin kardeşine ulaşamadığını söyledi. Bu kez dairesinde mahsur kaldığı düşünülen genç çocuk için daire kapısı kırılarak itfaiye ekipleri tarafından eve girildi. Yapılan kontrollerde dairenin boş olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 3'ü çocuk 13 kişi ve 3 evcil hayvan binadan itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, bina sakinlerinden Fazilet Bartın, "Ben bu binanın 17 numarasında oturuyorum. Yangında evimiz mahvoldu. Perişan olduk. Evde gelinimizin kardeşi var sandık. Kapıyı kırdık" dedi. (DHA)

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez

Düzce'de 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu; 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı - Güvenlik - Düzce - Merkez
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