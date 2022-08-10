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Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

10.08.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yoğun yağış nedeniyle su taşkınları meydana geldi.

Bıçkıyanı köyünde yağışların ardından menfezlerin tıkanması sonucu bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı.

Eğimli arazide suyun şiddetli akmasıyla yollarda taş ve toprak birikintileri oluştu. Bu durum, yer yer toprak kaymalarına da yol açtı.

Giriş katlarını su basan iki evin sakinleri, köylülerin yardımıyla tahliye edildi.

Bölgeye giden Düzce ve Kaynaşlı belediye ekipleri, kepçelerle menfez açma ve temizleme çalışmalarına başladı.

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

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