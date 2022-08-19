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Düzce'de denize giren kişi boğuldu

19.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Ayazlı Mahallesi Kemos Plajı'nda denize giren S.T'nin (60) bir süre sonra hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Ekiplerce denizden çıkarılarak sahile getirilen S.T'nin, sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

S.T'nin cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca deniz boğulma

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