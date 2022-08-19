Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Ayazlı Mahallesi Kemos Plajı'nda denize giren S.T'nin (60) bir süre sonra hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
Ekiplerce denizden çıkarılarak sahile getirilen S.T'nin, sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
S.T'nin cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzce'de denize giren kişi boğuldu
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