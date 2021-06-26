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Düzce'de işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

26.06.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde işçi servis aracı ile bir otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Yığılca kara yolunda seyreden Veysel Yücekaya yönetimindeki 81 S 0869 plakalı işçi servis aracı, Aydın Köyü mevkiinde, 34 BY 6023 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre işçi servis aracı şoförü ve araçtaki Alaattin Mert ile otomobilde bulunan Ahmet Dağdelen, Sezai Dağdelen, Emine Dağdelen, Uğur Dağdelen yaralandı.

İşiçi servis aracı ile otomobilde bulunan diğer 4 kişinin sağlık durumları ve kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Düzce'de işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Düzce'de işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Düzce'de işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Düzce'de işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Düzce'de işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Düzce'de işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı
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