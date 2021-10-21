YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın dere yatağında ölü bulundu

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın dere yatağında ölü bulundu

21.10.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın dere yatağında ölü bulundu

Düzce'de 5 gün önce kaybolan 93 yaşındaki alzaymır hastası Emine Dinçer, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

Merkeze bağlı İstilli köyünde yaşayan Dinçer'in evde olmadığını fark eden yakınlarının ihbarı üzerine 16 Ekim'de başlatılan arama çalışmaları 5 gün sürdü.

AFAD, AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekiplerince devam eden çalışmalara su altı arama ekipleri de destek verdi.

Yaşlı kadın, çalışmaların 5'inci gününde ekiplerce evinden 1,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında ölü bulundu.

Dinçer'in ölüm haberini alınca fenalaşan bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Kadının cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın dere yatağında ölü bulundu

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın dere yatağında ölü bulundu

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:45
İkindi
15:44
Akşam
18:14
Yatsı
19:33
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.