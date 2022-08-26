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Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı

26.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilencinin, topallayarak girdiği zabıta karakolundan ayağındaki aparatı çıkarmasının ardından koşarak çıktığı görüldü

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi, ayağındaki aparatla topallayarak girdiği zabıta karakolundan koşarak çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar eden ve bu yolla haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kente Karabük'ten geldiği belirlenen ve D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak bağlantı yolu Çamköy Mahallesi'nde bulunan ışıklı kavşakta elinde gazete kupürü ve ayağında aparat olan bir dilenci zabıta ekiplerince yakalandı.

Zabıta karakoluna götürülen dilencinin ayağındaki aparatı çıkarmasının ardından herhangi bir engeli olmadığı görüldü. Ayrıca dilencinin, vatandaşlara göstererek para talep ettiği gazete kupüründeki "engelli baba"nın da kendisi olmadığı anlaşıldı.

Kabahatler Kanunu uyarınca ceza uygulanan dilencinin üzerinden çıkan paraya el konuldu.

Uzun uğraşlar sonucu ayağındaki aparatı çıkararak zabıtaya teslim eden dilencinin, topallayarak girdiği zabıta karakolundan koşarak çıktığı görüldü.

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı

- Dilencinin, topallayarak girdiği zabıta karakolundan ayağındaki aparatı çıkarmasının ardından koşarak çıktığı görüldü

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı

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Dilenci Zabıta Düzce engelli

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