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Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

18.07.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Orman işçisi Cevdet Yüksel'in (49), Çukurören köyü İğneli mevkisinde ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrildi.

Diğer işçiler ve haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ile sağlık ekiplerince ağacın altından güçlükle çıkarılan Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yüksel'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

Düzce'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü

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