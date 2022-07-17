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Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

17.07.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) düzenlenen 26. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri tamamlandı.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda iki gün süren etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 90 araçla 180 sporcu katıldı.

Yarışların ikinci gününde çamurlu ve engebeli parkurda yarışan pilotlar zor anlar yaşadı.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, Türkiye'deki en yüksek katılımlı off-road müsabakalarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Off-road yapan kişinin bu tutkuyu bir daha bırakamadığını anlatan Albayrak, "Ben eşimle yarışlarda tanışıp evlendim. Çocuğumuz yine 2 yaşına geldi, o da çamura girmeyi seviyor. Kamp ve yarış, bizim ve burada yarışanların hayat tarzı." dedi.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

Düzce'de off-road şenlikleri sona erdi

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