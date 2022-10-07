Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon taksi durağına çarptı

Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon, çarptığı taksi durağını yıkıp istinat duvarını aşarak devrildi.
Bahçeşehir Mahallesi'nde Mehmet K. kullandığı 34 VE 3474 plakalı kamyonu park ederek, cuma namazı için camiye gitti.
Park halinde freni boşalan kamyon, hareket ederek çarptığı taksi durağını yıktı. Daha sonra bölgede bulunan iş yerlerinin istinat duvarını da aşan kamyon, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi.
Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun hareket ederek çarptığı taksi durağını yıkması ve duvarı aşarak devrilmesi yer alıyor.
Bir taksinin olaydan kısa süre önce duraktan hareket ettiği görülürken, kaza anında taksi durağında esnafın bulunmadığı öğrenildi.
- Yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz