İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada sürücü Musa Göktürk ile araçta yolcu olarak bulunan Meliha Göktürk, Emel Şahin, Düriye Göktepe ve Zeliha Kartal yaralandı.

Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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