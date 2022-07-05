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Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

05.07.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü yaklaşık 400 kişilik ekiple devam eden arama çalışmalarına ara verildi.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için başlatılan arama çalışmalarının 8. gününde de sonuç alınamadı.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca tarama yapan AFAD koordinasyonundaki ekipler, sabah saatlerinde yeniden başlamak üzere arama çalışmalarına ara verdi.

Gönüllülerin de katıldığı 400 kişilik ekibin yarın sabahki arama çalışmalarına Melen Çayı dahil olmak üzere 7 grup halinde devam edileceği öğrenildi.

Selden etkilenen bölgede 28 Haziran'da kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için AFAD koordinasyonunda çalışma başlatılmış, su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulunmuştu.

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

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