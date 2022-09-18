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Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

18.09.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de bir araya gelen kadınlar, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında rengarenk süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Anıtpark Meydanı'nda buluşan bir grup kadın, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletlerine "Süslü Kadınlar" ve "Kadın Sokağa Çıkarsa Dünya Değişir" yazılı dövizler astı.

Bir süre müzik eşliğinde eğlenen kadınlar daha sonra bisikletle şehir turu attı.

Grup temsilcisi Yıldız Gür Güner, gazetecilere, etkinliğin 200 şehir ve 25 ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Düzce'de 6 yıldır bu organizasyonu düzenlediklerini anlatan Güner, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası'nda gündelik hayatta bisikletin önemine dikkati çekmek istediklerini, kadınların toplumdaki görünürlüğünü sağlamlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

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