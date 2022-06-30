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Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

30.06.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serkan K. idaresindeki 67 AAG 167 plakalı tır, D-655 Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak bağlantı yolu Düzce istikameti Yığılca ışıkları mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 81 FJ 009 plakalı otomobil ile Ahmet Can D'nin kullandığı 81 T 1113 plakalı taksiye çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi ile takside bulunan bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Kazada otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı, diğer iki kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de tırın otomobil ile taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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