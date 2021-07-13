Düzce'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Düzce'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Düzce Kuzey Çevre Yolu Sallar mevkisinde 81 AAV 386 plakalı otomobil ile 67 SK 852 plakalı motosiklet çarpıştı. Arkadan gelen 81 DT 875, 81 T 0517 ve 81 ABR 888 plakalı otomobiller de birbirine çarptı.

Kazada araçlarda bulunan ve henüz isimleri belirlenemeyen 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın yol kenarında çalışan ve buğday hasadı yapan patoz makinesinden yola dağılan tozların görüş mesafesini sıfıra düşürmesi nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü.

Polis ekipleri patoz makinesini kullanan kişi ile bahçe sahibini polis merkezine götürdü.