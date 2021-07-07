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  4. DÜZELTME - "Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan "18 Temmuz" ifadesi sehven "18 Haziran" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz

DÜZELTME - "Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan "18 Temmuz" ifadesi sehven "18 Haziran" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz

07.07.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Bayramı ülkelerine geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabahtan itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.

Gümrük girişindeki jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini gerçekleştiriyor.

Kontrollerin ardından Suriyeliler ülkelerine geçiyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlerin 18 Temmuz'da tamamlanacağı, Türkiye'ye dönüşlerin ise 31 Aralık 2021'e kadar yapılabileceği öğrenildi.

DÜZELTME - "Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan "18 Temmuz" ifadesi sehven "18 Haziran" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor
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Çınar Eczanesi
Antakya
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