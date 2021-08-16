Ebrar Karakurt kimdir, aslen nereli? Ebrar Karakurt boyu kaç ve kaç yaşında?

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un aslen nereli olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt 72 kilodur. Peki şu anda Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt kimdir, boyu kaç?

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Türk voleybolcu Ebrar Karakurt'un hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılıyor.

17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen başarılı sporcu Ebrar Karakurt, pasör çaprazı olarak oynamakta ve 1,96 metre boya sahiptir.

12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde voleybola başlamış olan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene peş peşe hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu olmaya hak kazanmıştır. Smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıkmış ve zaman zaman forma giyme şansı bulmuştur.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olmuş olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün de sahibi olmuştur. 2018 senesinde VakıfBank A Takımı'na yükselmiş olan Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşamıştır.