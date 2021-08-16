SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ebrar Karakurt kimdir, aslen nereli? Ebrar Karakurt boyu kaç ve kaç yaşında?

Ebrar Karakurt kimdir, aslen nereli? Ebrar Karakurt boyu kaç ve kaç yaşında?

16.08.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020 olimpiyatlarında yarışan Türk voleybolcu Ebrar Karakurt'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Pasör çaprazı olarak oynamakta olan Karakurt'un boyu ve yaşı gibi konular araştırılıyor. Peki Ebrar Karakurt kimdir, aslen nereli? Ebrar Karakurt boyu kaç ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un aslen nereli olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt 72 kilodur. Peki şu anda Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt kimdir, boyu kaç?

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Türk voleybolcu Ebrar Karakurt'un hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılıyor.
17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen başarılı sporcu Ebrar Karakurt, pasör çaprazı olarak oynamakta ve 1,96 metre boya sahiptir.
12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde voleybola başlamış olan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene peş peşe hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu olmaya hak kazanmıştır. Smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıkmış ve zaman zaman forma giyme şansı bulmuştur.
U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olmuş olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün de sahibi olmuştur. 2018 senesinde VakıfBank A Takımı'na yükselmiş olan Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşamıştır.
2021 senesi itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusu olan Karakurt, 2021 Mayıs ayı itibariyle Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştur. Başarılı isim İtalya liginin takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile de 2 senelik sözleşme imzalamıştır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da son durum!

Afganistan'da son durum!

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Resmen açıklandı! Yeni golcü bu gece geliyor

Resmen açıklandı! Yeni golcü bu gece geliyor

Ozan Tufan, ezeli rakibe mi transfer oluyor?

Ozan Tufan, ezeli rakibe mi transfer oluyor?

'Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'a gelmek istiyor'

'Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'a gelmek istiyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.