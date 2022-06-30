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Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

30.06.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan'ın kişisel sergisi "Dünyanın Gecesi" sanatseverlerle buluştu.

Contemporary İstanbul Vakfı (CI) tarafından Fişekhane Cocoon'da hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışında sanatçıya, eşi Nuri Bilge Ceylan ve oğulları Ayaz Ceylan ile Tibet Ceylan eşlik etti.

Ceylan'ın, Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in "Tinin (Ruhun) Fenomenolojisi" adlı eserinde geçen bir metinden ilham alarak oluşturduğu fotoğraf seçkisinin açıklama metninde, eserlerin "gece" metaforuyla kavramsallaştırılan bir boşluktan referans aldığı yazıldı.

Sergide yer alan ve sanatçının son iki yılda çektiği monokrom doğa fotoğrafları serisi, "Dünyanın Gecesi"ni ele alıyor.

Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebru Ceylan'ın fotoğraf çalışmalarını uzun zamandır takip ettiğini belirterek, CI'nın Cocoon mekanındaki ilk fotoğraf sergisi olduğunu söyledi.

Bu sergiyle Contemporary Istanbul Vakfı'nın "Photo Istanbul" hayaline bir adım daha yaklaştığına değinen Güreli, "Önümüzdeki sene Contemporary Istanbul fuarında bir bölüm olarak hayata geçireceğiz. Daha sonrasında ise bir uydu fuar olarak büyümesini arzuluyoruz. Hem sanatçıları hem de koleksiyoncuları fotoğraf konusunda teşvik etmek için çalışmalar yürütmenin yanında yabancı çağdaş fotoğraf galerilerin bu bölümde yer almalarını sağlamayı ve Türkiye'deki gelişmiş baskı teknolojilerini kullanarak burada eser üretimleri yapmalarını ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebru Ceylan'ın 14 fotoğraf 1 videodan oluşan sergisi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

Ebru Ceylan'ın "Dünyanın Gecesi" fotoğraf sergisi ziyaret açıldı

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