Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım! Takipçilerini ikiye böldü

11 yıllık evliliğini sonlandırdığı Reza Zarrab'dan dünyaya gelen kızı Alara'ya kendi soyadını vermek için harekete geçen Ebru Gündeş özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 48 yaşındaki şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

MAKYAKJSIZ HALİNİ YAYINLADI

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş, 2 gün üst üste vereceği Ankara konseri için yola çıktı. Yolculuk sırasında verdiği pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcının doğal hali dikkat çekti.

ESTETİK Mİ?

Makyajsız halini Instagram'dan paylaşan Ebru Gündeş'in yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcıya hayranları 'estetik mi yapırdın?' sorusunu yöneltti.