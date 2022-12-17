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  4. Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım! Takipçilerini ikiye böldü

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım! Takipçilerini ikiye böldü

17.12.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 gün üst üste vereceği Ankara konserleri için yola çıkan Ebru Gündeş, yolculuk sırasında çektiği pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Sıfır makyaj halini takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Gündeş'in yüzündeki değişim ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcının estetik mi yaptırdığı yoksa karelerine filtre mi uyguladığı ise merak konusu oldu.

11 yıllık evliliğini sonlandırdığı Reza Zarrab'dan dünyaya gelen kızı Alara'ya kendi soyadını vermek için harekete geçen Ebru Gündeş özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 48 yaşındaki şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

MAKYAKJSIZ HALİNİ YAYINLADI

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş, 2 gün üst üste vereceği Ankara konseri için yola çıktı. Yolculuk sırasında verdiği pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcının doğal hali dikkat çekti.

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ESTETİK Mİ?

Makyajsız halini Instagram'dan paylaşan Ebru Gündeş'in yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcıya hayranları 'estetik mi yapırdın?' sorusunu yöneltti.

ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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