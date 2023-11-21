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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı çıktı! Avukatının sözleri sonrası flaş karar

21.11.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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Uzun süredir dolandırıcılık haberleriyle gündeme gelen Ebru Şallı'nın eşi hakkında olay karar... Kripto para ticareti vaadiyle iki kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 4 sanıktan iş insanı Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Akkuş'un avukatının 'ulaşamıyoruz' sözleri de gözlerden kaçmadı.

Ebru Şallı'nın 2019 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, kripto para ticareti vaadiyle iki kişinin 500 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Akkuş hakkında flaş karar gündemde...

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Abdullah Alkreish, Feyza Betül Köksal ve Ercan Eşkin ile tarafların avukatları katılırken, müşteki Ömer A. da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Abdullah Alkreish, sanık Uğur Akkuş'la "Turan" isimli yazar olarak bildiği kişi aracılığıyla tanıştığını ifade ederek, 23 Mayıs'ta Akkuş'la görüştüğünü anlattı.


Günün Magazin olayları

MAKBUZ SAHTE ÇIKTI! POLİS ÇAĞIRIP...

Sanık, iletişimi Akkuş'un yanında çalışan Eyüp isimli kişiyle devam ettirdiğini, güven sağlamak amacıyla 5 bin dolarlık çalışma yaptıklarını ve bu işlemin başarılı olduğunu söyledi. Eyüp isimli kişinin kendisine verdiği kripto para platform linkini Dubai’de çalışan arkadaşına kontrol ettirmek amacıyla gönderdiğini anlatan Alkreish, söz konusu linkin doğru çalıştığının tespit edildiğini belirtti.

MAKBUZ SAHTE ÇIKTI

MAKBUZ SAHTE ÇIKTI
Sanık Alkreish, Eyüp isimli kişiden randevu alarak söz konusu iş yerine müştekilerle gittiklerini, sanık bu görüşme sırasında önce 10 dolarlık, daha sonra da 2 bin 500 dolarlık işlem yaptıklarını ve söz konusu kripto para adresinin o sırada doğru çalıştığını anlattı. Akkuş'un yanında çalışan kişilere "parayı bankaya götür" talimatını vermesinin ardından Akkuş’un da çıktığını, ancak saatlerce beklemelerine rağmen gelmediğini öne süren sanık Alkreish, "O esnada ben, Eyüp ve diğerleri temasa geçtik. Bazen telefonları kapatıyor, bazen açıyordu en son da 497 bin 500 dolarlık bir makbuz gönderdi ama daha sonra bu makbuz da sahte çıktı. Hesaba para da gelmedi" dedi.

OFİSE ÇAĞIRIP KAÇTI

OFİSE ÇAĞIRIP KAÇTI
Sanık Alkreish, Akkuş'un kendilerini "Sistemde arıza oldu, sıkıntı yok, yarın mutlaka hesabınıza düşecek, yarın 10 gibi gelin eğer bir zararınız varsa ödemeye hazırım" sözleriyle oyaladığını savunarak, kendilerinin Akkuş'u iş yerine çağırdığını ancak gelmediğini, daha sonra da Akkuş'un Fransa'ya kaçtığını öğrendiklerini ileri sürdü.

POLİSLE TEHDİT ETTİLER

POLİSLE TEHDİT ETTİLER
Müşteki Ömer A. ise duruşmada, Canberk isimli arkadaşının kendisini sanık Alkreish ile tanıştırdığını, olayın tasarlanmış dolandırıcılık olduğunu iddia etti. Söz konusu iş yerine gittiklerinde Akkuş ve ortaklarıyla konuştuklarını, kendilerine kripto paranın beş dakika içinde hesabında olacağının söylendiğini dile getiren müşteki, "Diğer sanıklar geldi. Sonra parayı götürdüler, bizi beklettiler, bekledik. Uğur 'Beş dakikaya geliyorum' dedi, kaçtı, gitti. 'Biz banka üzeri yapıyoruz.' dedi. 'Buradan çıkmazsan polis zoruyla seni çıkarırız' diye beni tehdit ettiler. Onlar çağırmadan ben polis çağırdım. 100-150 bin dolarlık zararım var. Daha sonra bize 'Bizi şikayet etmeyin hem paranızı veririz hem arabamızı alırız' dediler. Ne araba alındı ne param verildi" ifadelerini kullandı.

AVUKATI "KOLAY ULAŞAMIYORUZ" DEDİ

AVUKATI "KOLAY ULAŞAMIYORUZ" DEDİ
Sanık Feyza Betül Köksal da Ebru Şallı Akkuş'un aynı binadaki farklı iş yerinde marka koordinatörü olarak çalıştığını, olay günü sanık Akkuş'un iş yerinde muhasebecisinin olmaması üzerine kendisini arayarak bankaya gitmesini istediğini anlattı. Sanık Köksal, olayın bilgisi dahilinde olmadığını savundu. Akkuş'un avukatı Büşra Çilingir ise müvekkiline kendilerinin de kolay ulaşamadığını söyleyerek, bir sonraki duruşmada Akkuş'un geleceğini bildirdi.
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Ebru Şallı ele
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