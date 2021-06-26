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  4. Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

26.06.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak 2014’ten beri Show TV’de olan Ece Üner'in 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldığı ve Kanal D'de reality şov programı sunacağı belirtildi.

NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'ten beri Show TV'ye transfer olan Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldı.

Halk TV’nin haberine göre, Üner, Kanal D’de reality show programı sunacak. Yayın saati henüz kesinleşmeyen programın ağustos ortasında başlatılması planlanıyor.

FORMAT KONUSUNDA ANLAŞTILAR

FORMAT KONUSUNDA ANLAŞTILAR
Format konusunda Kanal D yönetimiyle uzlaşan Üner’in, yakın çevresine format ve içerikle ilgili şunları anlattığı öğrenildi:
"Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.
Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz’ın yaptıkları formatla benzer olmayacak.
İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak"
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Anahtar Kelimeler:
Show TV
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