Edebiyat öğretmeni, gönül verdiği hat ve tezhibi gençlere öğretiyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan edebiyat öğretmeni Esma Çetinkaya, 2008 yılında hobi olarak başladığı hat ve tezhip sanatını üniversite öğrencileri ile ev hanımlarına öğretiyor.

Yaklaşık 14 yıl önce gönül verdiği hat ve tezhip sanatında eğitim gördükten sonra usta öğretici belgesi de alan Çetinkaya, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda Cacabey Gençlik Merkezi'nde 2015 yılından itibaren çoğunluğu üniversite öğrencileri ve ev hanımlarından oluşan yaklaşık 150 kişiyi hat ve tezhip sanatıyla tanıştırdı.

Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Esma Çetinkaya, AA muhabirine, hat ve tezhibe resim öğretmeninin yönlendirmesiyle hobi olarak başladığını, sanatını geliştirerek zamanla icazetini aldığını söyledi.

Geleneksel sanatların ana temasının "sabır ve tevekkül" olduğunu belirten Çetinkaya, kuyumcu titizliğiyle yapılan hat ve tezhibin kendisini stresten uzak tuttuğunu ve ruh dinginliği verdiğini ifade etti.

Okuldaki görevinin dışında Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'nde 7 yıldır usta öğretici olarak hat ve tezhip kursları verdiğini vurgulayan Çetinkaya, ev hanımları ve üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğu yaklaşık 150 kursiyere bu sanatı öğretme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

- Öğrencilerini hat ve tezhibe yönlendiriyor

Çetinkaya, Cacabey Gençlik Merkezi'nde uzun süredir güzel bir ekip oluşturduklarını, hat ve tezhip çalışmalarına devam ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Güzel bir ekip ruhu oluşturduk. Gençlerle çok güzel eserlere imza attık. Özellikle üniversite öğrencileri arasında hat ve tezhip sanatını yaygınlaştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genellikle bu sanat 50 yaşın üzerindeki kişiler tarafından tercih edilirdi. Biz bunu üniversite ve lise seviyesine indirmeye başladık. Çok geniş bir ekip kurduk. Eğitimci kimliğimin yanında hat ve tezhip sanatıyla ilgilenmenin çok büyük faydasını gördüm. Lisedeki öğrencilerimden yetenekli ve istekli olanları hat ve tezhip sanatına yönlendiriyorum."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencisi Merve Öz de 6 yıl önce hat ve tezhiple tanıştığını belirterek, "Şu an üçüncü eserimi çıkarıyorum. Çok severek çalışıyorum. Hayatıma çok güzel şeyler kattı. Beni çok güzel noktalara getirdi." dedi.

Ev hanımı Nazlı Aras ise geleneksel sanatla 2017 yılından itibaren ilgilenmeye başladığını anlatarak, "30 yaşındayım. Hat ve tezhip ile çocuklarımı Cacabey Gençlik Merkezi'ne kayıt için getirdiğimde tanıştım. O günden beri tezhibi severek yapıyorum. Üçüncü eserimi çıkartmaktayım." diye konuştu.