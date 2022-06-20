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Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

20.06.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

EDİRNE (AA) - Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Edirne Valiliği önünden başlayan, aralarında katılımcı halk dansları ekiplerinin de bulunduğu kortej, Atatürk Anıtı'na dek yürüdü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, anıta çelenk sunduktan sonra yaptığı konuşmada, Edirne'nin konumu nedeniyle çok özel bir kent olduğunu söyledi.

Düzenlenen festivalin pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne'nin kültürler kaynaşmasına vesile olacağını ifade eden Soytürk, "Edirne'miz, festival boyunca renklerin, dillerin, kültür ve sanat gösterilerinin merkezi olacaktır. Türk folklorunun en önemli dallarından biri olan halk dansları, halk oyunları, halkımızın ortak duygularını taşıması itibarıyla millet olma özelliğini oluşturan unsurlar arasındadır. Bu özelliklerinden dolayı Türk halk oyunları; insanlarımızın duygularında ortak bir anlam, düşüncelerinde milli şuur meydana getirmesi, toplum dayanışmasını ve kaynaşmasını sağlaması özellikleri ile önem arz etmektedir." diye konuştu.

Ardından festivale katılan gruplar gösteri yaptı. 3 gün sürecek festival boyunca kent merkezi ve Keşan'da Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Yunanistan ve Türkiye'den 11 grup gösteri yapacak.

Festivale, AK Parti İl Başkanı Belgi İba ve vatandaşlar katıldı.

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

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