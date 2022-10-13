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Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

13.10.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

ETSO Konferans Salonunda 43 meclis üyesinin seçilmesi için 16 sandık kuruldu.

ETSO'da başkanın belirlenmesi ise 43 meclis üyesinin belirlenmesinin ardından 20 Ekim tarihinde yapılacak.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, 15 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 meslek komitesinde üyelerin kullanacağı oylarla meclis üyelerinin belirleneceğini söyledi.

Oy kullanma işleminin 17.00'ye kadar süreceğini belirten Zıpkınkurt, "43 meclis üyesi de önümüzdeki hafta başkan, yönetim kurulu ve meclis başkanını seçecek. Böylece meclis tamamlanmış olacak. Bugün katılımın iyi olacağını tahmin ediyorum. Geçtiğimiz dönemde yüzde 78-80 civarında bir katılım vardı. Bugün yüzde 85 civarında bir katılım olur diye düşünüyorum. Başkanlık seçiminde gruplardan çıkan arkadaşlar başkanı belirleyecek. Öyle tahmin ediyorum ki ekibimle 16 grupta 16 yaparım." diye konuştu.

- Birlik başkanından liste tepkisi

Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Ahmet Erken, istemedikleri halde ve ilgili kişiye söylemesine rağmen 3. meslek grubundaki aday listesine birliğinin isminin yazıldığını iddia etti.

Birliğin adının kullanılarak algı yaratılmaya çalışıldığını savunan Erken, "Bu konuyu esefle kınıyorum. Herkes haddini bilsin. Kimse Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği üzerinden algı yaratmasın. Biz üreticiyi temsil ediyoruz, ağaları, beyleri değil." dedi.

Erken, itirazıyla ilgili yargıya başvuracağını belirtti.

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

Edirne Ticaret Sanayi Odasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Organ Seçimi başladı

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