Edirne Valisi Canalp, 3. doz aşısını gurbetçiler için kurulan sınırdaki Mobil Aşı Merkezi'nde oldu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, 3. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan Mobil Aşı Merkezi'nde yaptırdı.

Kapıkule'de gurbetçilere yönelik çalışmaları inceleyen Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp sınır kapısından giriş ve çıkış yapan vatandaşlar için kurulan Kovid-19 Aşı Merkezi'ne geldi.

Vali Canalp ve eşi burada 3. doz Kovid-19 aşısını yaptırdı.

Kapıkule'de vatandaşlara aşı hizmeti verdiklerini dile getiren Canalp, "Gurbetçilerimiz yurt dışında aşılarını olamadıysa, Türkiye'ye geldiklerinde ücretsiz olarak burada aşı merkezimizde sağlık personelimiz onları bekliyor olacak. İstedikleri gibi çok kısa sürede hemen aşılarını olup, belli bir bekleme süresinin sonunda gurbetçiler yollarına devam edebiliyorlar." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 3. doz aşısının tanımlandığını belirten Canalp, örnek olmak amacıyla aşısını Kapıkule'de yaptırdığını ifade etti.

Sırası gelen vatandaşlara aşılarını olmaları tavsiyesinde bulunan Canalp, Edirne'nin aşılama oranında en önde gelen illerin başında yer aldığına dikkat çekerek, "Sağlık Bakanımız tarafından açıklama yapılmıştı. 2. doz aşılamada Türkiye şampiyonuyduk. Türkiye'de toplam aşılamaya bakıldığı zaman yine en fazla aşılama yapan il biziz." diye konuştu.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 74,6 olarak açıklandı. Bu orana göre, Türkiye genelinde en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 4. sırada yer aldı.

Aşılamanın başladığı tarihten bu yana Edirne'de toplam 428 bin 951 doz aşı yapıldı.

- Edirne'deki aşılama başarısı

Edirne'de Vali Canalp'in talimatıyla kurulan Aşı Çağrı Merkezi, kentteki aşılama oranının yükselmesine katkı sağladı.

Çağrı merkezinde, aşı randevusu kaydı olmayan vatandaşlar tespit edilip kendilerine ulaşıldı.

Aşı tereddüttü olanlar çağrı merkezi aracılığıyla sorularının yanıtlarını uzmanlardan aldı. Aşıya gelme imkanı olmayanlar için bulundukları alanlarda aşılama gerçekleştirildi ya da randevu alamayanlar adına randevular oluşturuldu.

Seyyar aşı ekipleri de köylerde aşılama faaliyetlerini sürdürdü. Sınır kapısına kurulan merkezle de yurda giren gurbetçilerden aşı olmak isteyenlere bu imkan sağlandı.