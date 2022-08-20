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Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

20.08.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

EDİRNE (AA) - Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

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