Edirne'de 8 köyde uygulanan "mavi dil hastalığı" karantinası sona erdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, küçükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığı nedeniyle 8 köyde uygulanan karantina sona erdi.

Orhaniye köyünden üretici Halil İbrahim Cart, AA muhabirine, köylerindeki geçen ay başlatılan karantinanın bittiğini söyledi.

Karantinanın sona ermesiyle hayvan satışlarının başlayacağını belirten Cart, "Karantina uygulandığı için satış yapamıyorduk. Bugün itibarıyla karantina kalktı. Herhangi bir hastalık belirtisi yok. Hayvanlarımızın sağlık durumu iyi. Merada otlamalarında herhangi bir sıkıntı olmadı. Komşu köylerimizde de bir sorun yok." diye konuştu.

Cart, karantina sürecinde hayvanların aşılandığını, yeni doğan kuzuların kulaklarına küpe takıldığını ifade etti.

Üretici Şinasi Yıldız da karantina nedeniyle satamadığı koyunlarını pazara götürüp satışa çıkaracağını söyledi.

Kışın gelmesiyle yem ihtiyacının arttığını belirten Yıldız, "Karantinanın bitmesini bekliyordum. Hayvanlarımın birazını satıp diğerleri için yem alacağım." dedi.

Orhaniye köyünde besiciler, kan emen sineklerle bulaşan viral enfeksiyöz bir rahatsızlık olan mavi dil hastalığından şüphelenince durumu Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmişti.

Hayvanlardan alınan numunelerin ardından gerekli aşı ve tedavi çalışmaları gerçekleştirilmesi sonrası hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mavi dil hastalığı görülen Orhaniye ve 10 kilometre çevresinde yer alan Azatlı, Abalar, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinde karantina başlatılmıştı.

Bu köylere hayvan giriş çıkışı 40 gün süreyle durdurulmuştu.