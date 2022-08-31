EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.
Büyükgerdelli köyünde yaşayan Erol Yılmaz (59) ile köye ayçiçeği hasadı için gelen biçerdöver sürücüsü Güray Döner (45) arasında köy meydanında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Yılmaz, bu sırada aracındaki av tüfeğiyle biçerdöverini tamir eden Döner ve oğlu Koray Döner'e (18) ateş etti.
Çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Olay yerinden kaçan Yılmaz, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Baba ve oğlunun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, Süloğlu Kaymakamlığına vekalet eden Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Edirne'de av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti
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