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Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

01.09.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde dün baba ile oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı, cezaevine gönderildi.

Büyükgerdelli köyüne ayçiçeği hasadı için gelen biçerdöver sürücüsü Güray Döner (45) ve oğlu Koray Döner'in (18) öldürülmesi olayının şüphelisi Erol Yılmaz'ın (59) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, köy meydanında yaşanan tartışmada Yılmaz'ın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu baba ve oğlu hayatlarını kaybetmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Edirne'de av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Edirne'de av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Edirne'de av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Edirne'de av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Edirne'de av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Edirne'de av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
av tüfeği zanlı

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