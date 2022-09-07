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Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

07.09.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bağlarıyla ünlü Yeniköy Mahallesi'nde bağ bozumu şenliği düzenlendi.

Uzunköprü Belediyesince organize edilen Yeniköy Bağbozumu Yayla Şenliği alanına traktörle giden Belediye Başkanı Özlem Becan ve katılımcılar, müzik eşliğinde karşılandı.

Yöresel kıyafet giyerek müzik eşliğinde eğlenen Becan ve beraberindekiler, Papazkarası cinsi üzümleri topladı. Katılımcılar, oluşturulan dekorların önünde üzüm sepetleriyle fotoğraf çektirdi.

Özlem Becan, gazetecilere, salgın nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldıkları bağ bozumu şenliğini coşkulu şekilde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeniköy'ün bağcılık bakımından önemine işaret eden Becan, şöyle konuştu:

"Bölgemize bağ bozumunun, hasadın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Yeniköy üzümlerini ve bağcılığını tüm Türkiye'ye tüm dünyaya tanıtmak niyetindeyiz. Burada bağcılığın gelişmesi için üreticilerimizin yanındayız ve sık sık burada toplantılar yapıyoruz. Ürünü üretmenin yanında markalaşma da çok önem taşıyor. Bu nedenle Yeniköy üzümünün markalaştığını görmek bizi mutlu ediyor."

Trakya ezgileri eşliğinde gerçekleşen şenliğe, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

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