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Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

29.09.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği himayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Türk İğnesinin Mucizesi" Projesi'nden ilham alarak oluşturulan Balkan - Rumeli kıyafetleri koleksiyonundan oluşan defile beğeni kazandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp öncülüğünde, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği koordinesinde geçmişteki Türk medeniyetinin yakın coğrafyadaki nadide folklorik değerlerini güne taşımak maksadıyla 2 yıl önce başlatılan 40 kişilik ekiple hazırlanan kıyafet koleksiyonu tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayında görücüye çıktı.

Emine Erdoğan'ın "Türk İğnesinin Mucizesi" ifadeleri ve Olgunlaşma Enstitülerinin himaye ettiği projelerin çıkış noktasını oluşturduğu "Rumeli ışığı" koleksiyonunda dikilen yaklaşık 30 Balkan - Rumeli günlük ve merasimlik kadın, erkek kıyafetleri tarihi kervansaraydaki podyumda izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve davetlilerin izlediği "Bir Rumeli Hikayesi" adlı programdaki defile beğeni topladı.

Programda Rumeli'nin Sesi Etnik Müzik Orkestrası konser verdi. Balkan Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Vali Canalp, program sonunda yaptığı konuşmada Balkan coğrafyasının kültürel anlamda çok zengin olduğunu vurguladı.

Programda Balkanların zenginliği, çeşitliliği ve derinliğinin yansıtıldığını ifade eden ve emeği geçenlere teşekkür eden Canalp, programı hazırlayan ekibe çiçek verdi.

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü
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