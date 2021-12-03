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Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

03.12.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'ye gelen Bulgar turistlerin sayısının artması nedeniyle özellikle esnafın Bulgarca kurslarına ilgisi arttı.

Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında 2 milyonun üzerinde, geçen yıl 1 milyona yakın Bulgar turist Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptı.

Bu yılın 11 ayında da 1 milyon üzerinde Bulgar turist Edirne'yi ziyaret etti.

Özellikle cuma ve hafta sonu günleri deterjan, kıyafet, gıda alımları için Türkiye'ye gelen turist sayısındaki yoğunluk özellikle esnafı Bulgarca öğrenmeye itti.

Hem özel kursla hem de Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Bulgarca kursuna da komşu ülkenin dilini öğrenmek isteyen birçok kişi başvuruyor.

- Alfabeyi öğrenmek bir hayli zor

Kursiyerleri en çok Bulgarca'nın Kril harflerinden oluşan alfabesini ezberlemek zorluyor.

Bulgarca eğitmeni Leman Mestanoğlu, AA muhabirine esnafın ilgi gösterdiği kurslara öğrencilerin de gelmeye başladığını söyledi.

Her kesimden Bulgarca öğrenmek isteyenlerin olduğunu belirten Mestanoğlu, “Edirne’ye çok Bulgar geldiği için herkes öğrenmek istiyor. Kursa gelenlerin çoğu göçmen. Bulgarların ilgisine cevap vermek istiyorlar. Bulgaristan’a gelip gidiyorlar, iş yapıyorlar Bulgaristan ile. Esnaf çok istiyor. Başlangıç seviyesi kursumuz 3 ay sürüyor. İleri seviyelerde süre uzuyor." diye konuştu.

Sanayi esnafından kursiyer Sibel Esen, iş nedeniyle Bulgarca öğrenmeye karar verdiğini belirtti.

Kursun iyi geçtiğini ifade eden Esen,"Bulgaristan’la iş yapıyoruz. İş yaptığımız için de Bulgarca bilmek gerekiyor. Bulgaristan’a da gidiyoruz. Bulgar vatandaşları da buraya geliyor. Kursta 2. haftamız. Harfleri, fiilleri ve zamirleri öğrendik." dedi.

Abdullah Şahin de yurt dışı görevi için Bulgarca öğrenmeye başladığını söyledi.

Kursta bir hayli ilerleme kaydettiklerini belirten Şahin, Bulgar alfabesinin zor olduğunu belirtti.

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi artıyor

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