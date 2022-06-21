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Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

21.06.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir grup, Dünya Yoga Günü'nde Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda yoga etkinliği düzenledi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) İl Temsilciliği iş birliğinde gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 40 kişi, eğitmen yogini Tuğçe Tarancı yönetiminde tarihi kervansarayda buluştu.

Grup ısınma hareketleri sonrası egzersiz yaptı.

Canlı klasik müzik eşliğinde yaklaşık 40 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik 1 saat sürdü.

Aynı zamanda HİS İl Temsilcisi olan Tarancı, gazetecilere, günü yoga egzersizi yaparak kutladıklarını söyledi.

Yoga egzersizlerinin vücuda zindelik sağladığını belirten Tarancı, "Tarihi bir mekan olması etkinliği daha anlamlı kıldı. Bu etkinliği aynı zamanda müzik eşliğinde yapıyoruz ve buranın harika bir akustiği var. Biz de bu güzellikten faydalanmak istedik." dedi.

Katılımcılardan Yağmur Açıkgönül de ilk yoga deneyimini tarihi kervansarayda tecrübe etmenin huzurunu yaşadığını dile getirdi.

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

Edirne'de Dünya Yoga Günü'nde tarihi kervansarayda yoga yaptılar

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