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Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

22.06.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stratejik ürünlerin başında gelen buğdayın hasadı için Edirneli üreticiler tarlalarda işbaşı yaptı - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: - "Verimler başlangıç olarak güzel. Ekildiği bölgeye göre değişmekle birlikte dekardan ortalama 400-500 kilogram verim alınıyor"

EDİRNE (AA) - Edirne'de buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı.

Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar buğday arazisi, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, hasadın bereketli başladığını söyledi.

İlk biçilen yerlerde rekoltenin güzel olduğunu belirten Arabacı, hayırlı bir hasat sezonu diledi.

Tarım kenti Edirne'nin Türkiye'nin önemli buğday üretim alanlarından olduğunu dile getiren Arabacı, "Verimler başlangıç olarak güzel. Ekildiği bölgeye göre değişmekle birlikte dekardan ortalama 400-500 kilogram verim alınıyor. İnşallah hasat ilerledikçe daha da güzel verimler alınır. Verimin iyi olması sürdürülebilir üretim için çok önemli. İnşallah hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi geçiririz." diye konuştu.

Değirmenyeni köyü sakinlerinden üretici Latif Ar, bahar aylarında yaşanan bölgesel kuraklığa rağmen verimin iyi olduğunu ifade etti.

Hasadın güzel başladığını dile getiren Ar, şunları söyledi:

"Allah'a şükürler olsun. Ne devletimize ne milletimize kötülük gelmesin, bizlere de bol bereket versin. Gidip dışarıdan buğday aramayalım, halkımızı kendimizi besleyelim. Bahar aylarında az yağış almamıza rağmen verimler iyi. Biz çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz. Devletimizin, milletimizin yanındayız."

Büyükdöllük köyü üreticilerinden Ali Bozdoğan ise hasadın verimli başladığını belirterek, ilerleyen dönemden daha umutlu olduklarını vurguladı.

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

- Stratejik ürünlerin başında gelen buğdayın hasadı için Edirneli üreticiler tarlalarda işbaşı yaptı - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: - "Verimler başlangıç olarak güzel. Ekildiği bölgeye göre değişmekle birlikte dekardan ortalama 400-500 kil

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

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