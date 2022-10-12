YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

12.10.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekiplerince köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü KETEM ekipleri, Tayakadın Köyü Sağlık Evinde köyde yaşayan kadınları meme kanserine yönelik bilgilendirdi.

Kadınlara broşür dağıtan ekipler, meme kanseri taraması yaptıranlarının yakasına pembe kurdele taktı.

Ayrıca katılımcılara Edirne Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan tarama bilgilendirme videosuna internetten karekodla nasıl ulaşabilecekleri anlatıldı.

- "Erken teşhis çok önemli"

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, meme kanserinde bilinçlenme ve erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Yıldırım, "Özellikle 20 yaş üzeri genç kadınlar kendi kendilerine meme muayenesi yapabilmeli. Bu konuda internetten ulaşabilecekleri video hazırladık." dedi.

Orta yaş ve yaşlı kadınların ise her ay kendi kendilerini muayene etmeleri gerektiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yılda en az 1 kere meme muayenesini yaptırmak üzere hekime başvurmak gerekiyor. 2 senede bir de mamografi çektirmek gerekiyor. İkinci basamak tüm devlet hastanelerinde mamografi çektirilebilir. KETEM'lerde, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ilgili başvurular yapılarak KETEM'lere yönlendirmeyle mamografi çektirebilirler."

Yıldırım, sadece meme kanseri değil, kolon ve serviks kanserleri ile çeşitli hastalıklara yönelik de bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

Tayakadın köyü sakinlerinden Fatma Zor da düzenli tarama yaptırmadığını ifade etti.

Sağlık ekiplerinin kendilerini bilgilendirdiğini belirten Zor, "Sıkıntı olmadığı sürece kontrole gitmiyorduk ancak düzenli olarak bu taramanın yapılması gerektiğini öğrendik. Nadiren de olsa yakın arkadaşlarımızdan bu hastalığı yaşayan oldu. Erken teşhisin meme kanserinin tedavisinde önemli olduğunu öğrendik." dedi.

Hafize Derin de ilk kez meme kanseri taraması yaptırdığını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tayakadın Köyü Muhtarı Erkut Deveci ise sağlık ekiplerinin gün boyunca köy sakinlerini bilgilendirip, kanser taramasından geçireceğini kaydetti.

Bu arada, etkinliğe katılan erkekler de çeşitli kanser türlerine karşı taramadan geçirildi.

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Edirne'de köy sakini kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri ketem tarama

Edirne Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
13:05
İkindi
16:12
Akşam
18:46
Yatsı
20:06
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.