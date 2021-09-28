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Edirne'de Muhtarlar Konağı hizmete açıldı

28.09.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ekrem Canalp: - "Yerel demokrasi ve yerel temsili en güçlü kılan kurum Türkiye'dedir"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, muhtarların ve ihtiyar heyeti üyelerinin tüm dünyaya örnek bir temsil makamı olduğunu söyledi.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonunun hizmet binası Muhtarlar Konağı, Hükümet Caddesi'nde törenle açıldı.

Valilik binası karşısında hizmete giren konağın açılışında bir konuşma yapan Vali Canalp, muhtarların demokrasinin en önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Türkiye'deki muhtarlık sisteminin yerel temsil fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Yerel demokrasinin en önemli fonksiyonlardan biri yerel temsil makamı fonksiyonudur. Dünyada yerel demokrasinin en önemli fonksiyonu olan yerel temsil fonksiyonunu yerine getiren ülke Türkiye'dir. Çünkü yerel demokrasi ve yerel temsili en güçlü kılan kurum Türkiye'dedir. Dünyada bu şekilde köyünde ve mahallesinde hem muhtarıyla hem ihtiyar heyetiyle en güçlü şekilde yansıtabilen yegane ülke Türkiye'dir. Onun için bu iddiada bulunuyorum. Çünkü bizim muhtarlarımız ve ihtiyar heyeti üyelerimiz dünyaya örnek bir temsil makamıdır."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Kovid-19 salgını döneminde muhtarların en ön cephede görev yaptığına dikkati çekti.

AK Parti iktidarında muhtarların özlük haklarının iyileştirildiğini belirten Aksal, muhtarlara gerekli destekleri sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da muhtarların köylerde ve mahallelerde devleti temsil ettiğini dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı İrfan Tasmalı da hizmete giren Muhtarlar Konağı'nın kente hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, köy ve mahalle muhtarlarıyla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Edirne'de Muhtarlar Konağı hizmete açıldı

- Vali Ekrem Canalp: - "Yerel demokrasi ve yerel temsili en güçlü kılan kurum Türkiye'dedir"

Edirne'de Muhtarlar Konağı hizmete açıldı

Edirne'de Muhtarlar Konağı hizmete açıldı

Edirne'de Muhtarlar Konağı hizmete açıldı

Edirne'de Muhtarlar Konağı hizmete açıldı

Edirne'de Muhtarlar Konağı hizmete açıldı

Edirne'de Muhtarlar Konağı hizmete açıldı
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