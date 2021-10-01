Edirne'de Osmanlı mirası 9 sancak onarılarak sergilenmeye başlandı

EDİRNE (AA) - Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan Osmanlı mirası 9 sancak, onarılarak sergilenmeye başlandı.

Edirne Müze Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Süzebolu Belediyesi Kültür Enstitüsü Müze Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen "Süzebolu ve Edirne-Kültür ve Turizm Birlikteliği" projesi kapsamında 9 Osmanlı sancağı onarıldı.

Konservasyon çalışmalarında mevcut teknik ve materyaller incelenerek sancakların durumu ile sancaklara zarar veren bozulma sebepleri belirlenerek, koruma ve onarımları yapıldı.

Proje faaliyeti kapsamında onarılan sancaklar sergilenmeye başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, proje kapsamında Osmanlı'nın önemli sancaklarının konservasyonu ve restorasyonunun yapıldığını söyledi.

Ecdat yadigarı sancakların müzedeki yerini aldığını ifade eden Soytürk, "Bize miras olan bu sancakları restore ederek geleceği taşımış olacağız. Bu sancakları kültür turizmine ve kültür hayatına sunmuş oluyoruz. Bu projede Bulgar ortaklarımızla birlikte çalışmaktan mutluluk duyduk." şeklinde konuştu.