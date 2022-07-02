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Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

02.07.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin dört bir yanından 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen ve otellerde yer bulamayan güreşseverler, cami avlularında ve Kırkpınar Er Meydanı'na yakın yeşil alanlarda konakladı.

Kentteki otellerin aylar öncesinden rezervasyonları tamamlanınca güreş izlemeye gelen çoğu kişi, konaklamaya yer bulamadı.

Yer bulamayanlar da cami avluları ve er meydanına yakın alanlara kimi battaniye üstünde kimi çadır kurarak konakladı.

Geçmişte "Bedava Palas" olarak adlandırılan Selimiye Meydanı çevresinde görülmeye alışık olan manzara meydan düzenlemesi nedeniyle bu yıl gerçekleşmedi.

Meydanda konaklayamayan güreşseverler, "Çimen Palas" diye tabir ettikleri diğer alanlara kamp kurdu.

Balıkesirden gelen Mehmet Karagöz, AA muhabirine, 25 senedir gelip gittiğini ve tercihinin hem "Çimen Palas'"tan yana olduğunu söyledi.

Manisalı Kasım Koyunoğlu ise Selimiye Meydanı'na çadır kuramayınca yakınındaki Hıdırağa Camisi avlusunda konakladıklarını ifade etti.

Yıllardan beri geldiğinde bu tarz konaklamayı tercih ettiğini belirten Koyunoğlu, "Bir kere yurtta kalalım' dedik. Onda da sivrisinek gelecek diye pencereleri açtırmadılar, terden yatamadık ben de hep dışarılarda kalıyorum o yüzden." dedi.

Manisa'dan gelen Halil Taş ise devamlı gelen arkadaşlarının methiyeleri üzerine ilk kez güreşleri seyretmeye geldiğini, cami avlusunda uyuduklarını ve halinden memnun olduğunu kaydetti.

Balıkesirli İbrahim Filiz ise Kırkpınar'ın tadının dışarda yatılmasıyla çıkacağını belirtti.

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı

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