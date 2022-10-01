Edirne'de pazarlarda "sahte ürün" denetimi gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan ekiplerce pazarlarda "sahte ürün" denetimi yapıldı.

1. Murat Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'na gelen ekipler pazar tezgahlarında kontroller gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Polis ve Zabıta ekipleri, açık alanlarda satışa sunulan ürünleri inceledi.

Deterjan, sıvı yüzey temizleyicileri, sıvı sabun, hava aromatize edici ürünler, parfüm, çeşitli sıvı yağlar ile çeşitli gıda ürünleri denetlendi.

Ekipler yağ çeşitlerinin Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine kaydını kontrol etti. Uygun olmayan ürünler satan pazarcılara cezai işlemde bulunuldu.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, AA muhabirine, vatandaşın güvenli gıdaya ulaşması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kentteki pazarlara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda insanın rağbet gösterdiğini anlatan Zogo, "Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için çok yönlü bir denetim gerçekleştiriyoruz. Ürünlerin sahte olup olmadığı, hijyen etiketlerinin kontrolü ve ürünlerin faturalarını inceliyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız pazara daha güvenli gelmektedir." dedi.

Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır da devletin tüm kurumlarının vatandaşın güvenli gıdaya erişmesi için denetim gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hasır, hem vatandaşların hem de pazarcıların denetimden memnun olduğunu kaydetti.