EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Son günlerde yağışlı havanın etkisi altındaki kentte kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü şehirde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise iş yeri tentelerinin altına ve duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikteki araçlar ilerlemekte sorun yaşadı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan tahmine göre yağışlı hava hafta boyunca etkili olacak.
Edirne'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
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